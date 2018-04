Violento scontro frontale tra auto: tre feriti, grave una donna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEGIORGIO - Violento schianto poco dopo le 13,30 nei pressi di Montegiorgio sulla Montegiorgese.A scontrasi frontalmente, per cause ancora al vaglio dei locali carabineri, sono state una Punto con a bordo due uomini ed una Micra guidata da una 50enne del posto. E' stata la donna ad avere la peggio: constatate le sue condizioni, i soccorritori del 118 hanno allertato l'eliambulanza per un suo rapido trasporto all'ospedale regionale di Torrette. Feriti ma in maniera meno seria anche i due uomini, trasportati all'ospedale di Fermo. Sul posto anche i vigili del fuoco per mettere in sciurezza l'area, i due mezzi erano infatti alimentati a gpl.