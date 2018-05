Risen, l'ultraleggero da record fa tappa all'aviosuperficie A Roma in soli 20 minuti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEGIORGIO - L’ultraleggero più veloce del mondo ha fatto tappa a Montegiorgio. L’aviosuperficie Guido Paci di Piane ospiterà per qualche giorno Risen, il prototipo della Aerotec Innovation che detiene il record del mondo per la massima velocità di punta raggiunta in volo per un aereo delle sue dimensioni con 340 chilometri all’ora, certificati dalla Fai (Federazione aeronautica internazionale).Un colpaccio del direttore Cesare Rossi, che ha voluto a tutti i costi Risen a Montegiorgio, unica pista asfaltata delle Marche oltre a Falconara, per cercare di stimolare gli investimenti di uomini d’affari ed imprenditori.«Il contatto con Alberto Porto, titolare di Aerotec Innovation, è nato alla fiera di Friedrichshafen di qualche settimana fa – racconta Rossi –: questo è un mezzo straordinario e tutto made in Italy, una sorta di Concorde bonsai. L’idea che vorremmo lanciare è quella di poter costruire un business intorno a questo mezzo: con la sua velocità si andrebbe a Roma in 20 minuti e a Milano in meno di un’ora».