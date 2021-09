Addio all'anziano Oscar di "Oscar&Amorina": una vita lunghissima e un ristorante conosciuto da tutti

MONTEGIORGIO - Un'istituzione, più che un ristorante. E' "Oscar&Amorina" lungo la Faleriense a Piane di Montegiorgio. Oggi il noto locale perde il suo simbolo, l'anziano Oscar Conti, 97 anni compiuti lo scorso marzo, che aveva dato vita al ristorante insieme alla moglie Amorina, scomparsa alcuni anni fa. Ora se ne va anche lui: un lutto per la comunità di Montegiorgio ma anche per tutto il Fermano, e non solo, visto quanto fosse conosciuto il ristorante, ormai da anni guidato dal figlio Francesco.

Malgrado l'età Oscar, come al solito elegantissimo, era sempre presente nel locale, meta per sontuosi banchetti e per la sua carne prelibata. «Ad esempio nelle serate di Capodanno, quando riusciva a intrattenere i suoi ospiti dall’inizio fino all’alba, mi chiedevo - scrive ora in un post il sindaco Michele Ortenzi - come facesse e lui mi rispondeva dicendomi che oramai era abituato… ”Mangio quando non ho fame, dormo quando non ho sonno”! Mancherà a tutti la sua figura e la sua personalità».

