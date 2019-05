Toglie l'antitaccheggio e fa incetta di cosmetici: arrestata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEGIORGIO - È finita nei guai una donna di 46 anni arrestata dai carabinieri della compagnia di Montegiorgio che l’hanno sorpresa a rubare fra gli scaffali di un noto negozio di articoli per la casa e prodotti cosmetici che si trova a Piane di Montegiorgio. Su segnalazione dei dipendenti dello stesso esercizio commerciale, i militari della stazione di Falerone, che ricade sotto la compagnia di Montegiorgio, guidata dal capitano Gianluca Giglio, dopo una rapida perquisizione hanno trovato ancora addosso alla donna, di origine romena e residente nel Maceratese ma al confine con il Fermano, a Monte San Martino, alcuni prodotti cosmetici dalla cui confezione era stata tolta l’etichetta antitaccheggio che serve per non sfuggire ai controlli alle casse.