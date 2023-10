MONTEGIORGIO - Dietro quella serranda abbassata al civico 68 di corso Italia a Montegiorgio, è custodito un tesoro di memorie e testimonianze, con reperti della civiltà contadina, e cimeli militari delle due guerre mondiali. Tutto raccolto da Attilio Vita (per tutti Titta), un uomo che ha dedicato gran parte della sua vita a collezionare queste testimonianze mosso dalla volontà di tramandare alle nuove generazioni i valori di un’epoca che sono la radice del nostro oggi e il fondamento su cui costruire il futuro.

APPROFONDIMENTI CARABINIERI Shopping con il bancomat rubato a Porto Sant'Elpidio, ma i video dei negozi lo incastrano



Il peso



Attilio è un uomo che ha creduto nell’ideale di patria e della famiglia e ha educato, insieme alla moglie Alessandrina, le tre figlie, Anna, Marina e Serenella, al rispetto, all’onestà sul lavoro. Una vita, la sua, simile a quella di tutti i nati negli anni ’20, con alle spalle una guerra mondiale e all’orizzonte un nuovo conflitto. In mezzo la povertà, la fame, le privazioni, la vita dei campi. Ma anche la famiglia numerosa, dove bastava poco per essere felici, giusto il suono di un organetto sull’aia. Era poco più che ventenne quando partì per il fronte russo come autiere. Il freddo, la neve, i compagni morti che caricava sul suo camion, quelli morti per congelamento lasciati per strada, quelli sepolti senza identità, il suo piede congelato e la salvezza grazie a una giovane russa che lo aveva raccolto credendolo morto: sono questi i ricordi impressi nella sua memoria.

Anche quando, a guerra finita, grazie alla pace e al boom, le cose cominciarono ad andare bene e aprì un’attività. Quel negozio che un tempo esponeva macchine da cucire, cicli, motocicli e strumenti musicali, e che per un periodo ospitò pure la Sezione combattenti e reduci di cui fu uno dei presidenti, oggi è la “Casa Museo”. Nei giorni di festa quella serranda abbassata a volte si alza e qualcuno può sbirciarci dentro, rimanendo meravigliato da quella moltitudine di foto e oggetti. E’ stato così anche per il capitano dei carabinieri Massimo Canale, appassionato di cimeli di guerra, che ha subito espresso al generale in pensione Anselmo Donnari il desiderio di visitare quella collezione. Di concerto con Donnari, con l’attuale presidente dei Combattenti Roberto Marziali, è stata dunque organizzata una visita “speciale”: oltre al capitano Canale, il generale Donnari, il Generale Alessandrini, il comandante della stazione Costantini e gli assessori comunali Bacalini, Marzialetti e Vita.



La guida



Alla primogenita Anna, depositaria di tutte le memorie del padre, il compito di guidare i visitatori dentro i racconti emozionanti della vita di Attilio. La gran parte dell’attività dei suoi ultimi anni, Vita la dedicò alla ricerca delle salme dei caduti e dispersi in Russia. Grazie al suo interessamento, diverse salme sono state restituite ai famigliari. Nel 1994 fu anche nominato cavaliere dal presidente della Repubblica Scalfaro. L’idea è ora creare un museo aperto a tutti: la famiglia è d’accordo, basta che rimanga a Montegiorgio e venga intitolato ad Attilio Vita.