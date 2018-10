Tamponamento all'incrocio di Crocedivia, paura per due bambini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEGIORGIO - Paura per due bambini rimasti coinvolti in un tampotamento all'incrocio di Crocedivia. Per fortuna nulla di grave. Due i mezzi che si sono tamponati, un furgone e una utlitaria con a bordo i due piccoli e la loro mamma. Sul posto la Misericordia Montegiorgio che ha trasportato al pronto soccorso i due bambini per accertamenti. A ricostruire la dinamica del sinistro i carabinieri di Montegiorgio.