Si squarcia l'addome â€‹con un coltello: salvato in extremis

MONTEGIORGIO - Ha preso un coltello da cucina e si è squarciato l’addome. Paura ieri pomeriggio a Piane di Montegiorgio per un albanese di 39 anni che ha tentato il suicidio ferendosi gravemente all’addome. L’allarme è stato lanciato dai familiari che hanno allertato soccorsi e carabinieri. Sul posto sono arrivati i militari di Montegiorgio, coordinati dal Capitano Giglio, che si sono trovati davanti l’uomo ferito in un lago di sangue, e i volontari della Misericordiadi Montegiorgio che gli hanno prestato i primi soccorsi. Vista la gravita della situazione è stato chiesto l’intervento dell’eliambulanza che è atterrata pochi minuti dopo a Piane di Montegiorgio dove ha preso in cura l’uomo, rimasto sempre vigile nonostante la profonda ferita, e lo ha trasportato al Torrette. L’albanese è in prognosi riservata.