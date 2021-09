Si è spento a 57 anni Claudio Alessandrini: grave lutto per commercio e sport di tutto il comprensorio

MONTEGIORGIO - La morte in un lampo. È stato così per Claudio Alessandrini, 57 anni, residente a Montegiorgio, titolare dell’outlet tessuti “Alestra”, nella zona industriale di Campiglione di Fermo, nonché vicepresidente del circolo tennis di Montegiorgio.



La sua brutta malattia l’aveva scoperta i primi di questo mese, quando ormai era troppo tardi per cercare di salvarlo. Un altro durissimo colpo al cuore della comunità montegiorgese che lo conosceva bene e lo apprezzava per l’intraprendenza, la sportività e la riservatezza. Durante l’estate scorsa era stato protagonista del torneo di tennis locale. Nulla faceva pensare a questo incredibile e repentino epilogo. A maggior ragione nella giornata di ieri la notizia della sua morte è esplosa ancora più forte. Ieri mattina la moglie Simona, che con lui condivideva anche l’attività commerciale, ha pubblicato una foto sui social che li ritrae insieme abbracciati nel loro ufficio qualche anno fa. Senza proclami, con composto dolore, ha fatto capire alla comunità quello che era successo e, raccontato in uno scatto, la loro solida e felice unione matrimoniale dalla quale sono nati quattro figli.



La camera ardente nell’obitorio di Montegiorgio è stata aperta ieri pomeriggio mentre i funerali si svolgeranno oggi pomeriggio alle 16,30 nella chiesa di San Giovanni. Un altro lutto dopo la recente scomparsa di Oscar Conti, 97 anni, l’anziano fondatore del notissimo ristorante “Oscar & Amorina” lungo la Faleriense a Piane di Montegiorgio che negli anni scorsi aveva perso la sua amata moglie Amorina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA