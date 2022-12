MONTEGIORGIO - Infinity 1 è il progetto che ha visto il lancio nella stratosfera della sonda omonima, progettata dagli studenti del liceo scientifico Medi di Montegiorgio, guidati dai professori Antolini e Vallorani, Si tratta della prima scuola in assoluto che in completa autonomia ha progettato tutti i componenti all’interno della sonda arrivando al lancio nella stratosfera, finalizzato a raccogliere immagini e dati sul gas serra.

APPROFONDIMENTI L'EMERGENZA Truffe online, raffica di segnalazioni nel Fermano. Scattano altre 7 denunce dei carabinieri: «Non fidatevi»



Il fondo



Idea nata dal fatto che la scuola aveva un fondo da gestire e ha privilegiato questo come progetto di punta ritenendolo il più innovativo. Questa impresa è stata raccontata in ogni dettaglio, con tanto di filmati e back stage, dagli stessi protagonisti, cioè il gruppo trasversale di 19 studenti delle classi 4 e 5 B di Scienze Applicate, ieri mattina nell’Aula Magna di Istituto ad un parterre di ospiti di tutto riguardo: la dirigente d’Istituto, Laura D’Ignazi, la coordinatrice del progetto Chiara Vitali, la consigliera provinciale con delega alle scuole, Pisana Liberati, l’assessore alla cultura di Montegiorgio Michela Vita, l’Ingegnere astronautico Luigi Ansalone dell’Asi, il colonnello Giancarlo Filippo del centro formazione Aviation English dell’aeronautica Militare e comandante del presidio aeronautico Ancona, Marcheggiani direttore dell’Area Vasta Sud Arpa Marche e, in videocollegamento, dall’astronauta Roberto Vittori Asi/Esa.

Ancora carichi dell’entusiasmo di questa esperienza che, come ha sottolineato la preside D’ignazi li ha certamente segnato positivamente per tutta la vita. i ragazzi si sono avvicendati al microfono per condividere ciascuna tappa di un percorso complessivamente iniziato un anno e mezzo fa che li a portati ad impegnarsi anche in orari extrascolastici per progettare e costruire la sonda Infinity 1 , che lo scorso novembre è stata lanciata dalla città di Sangemini per poi atterrare a 144 chilometri di distanza, dopo circa 2 ore di volo toccando anche i 30.000 metri di altezza , in Abruzzo nei pressi di Bocca di Valle. Recuperata la sonda I ragazzi hanno quindi proceduto ad analizzare e rielaborare le immagini e i dati raccolti, incassando i complimenti dell’ingegner Ansalone per aver realizzato un lavoro eccezionale, utilizzando un approccio strutturato esattamente equivalente a chi manda sonde nello spazio fino a 800.000 Km di altezza.



L’esperimento



«Anche questo esperimento dimostra quanto Il futuro del pianeta sia nelle mani dei giovani che per fortuna dimostrano un rispetto ambientale superiore al nostro» ha sostenuto Pisana Liberati complimentandosi con la dirigente scolastica sempre innovativa e che porta progetti di eccellenza. Con questo progetto di grande impatto emotivo, che è stato un incredibile laboratorio di formazione, in cui hanno giocato la creatività, il senso di squadra e quello di responsabilità di ciascuno verso gli altri componenti, il liceo Medi sta pensando di partecipare ad un concorso nazionale dell’Asi, dedicato alle scuole.