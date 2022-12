MONTEGIORGIO - Paura e traffico in tilt ieri alle 13 lungo la provinciale che da Piane sale a Montegiorgio per un incidente che ha visto coinvolti uno scuolabus e un furgone Ford Transit condotto da un ventinovenne di Massa Fermana. Lo scuolabus della ditta Portesi stava accompagnando a casa i bambini dopo la scuola e, provenendo da una via laterale a sinistra, si stava reimmettendo sulla strada principale per proseguire in direzione del paese alto quando il ragazzo alla guida del Transit, che viaggiava in direzione opposta, ci è finito contro senza riuscire a schivarlo. F

ortuna ha voluto che all’interno dello scuolabus fosse rimasta solo una bambina che, a parte un grande spavento, non ha riportato contusioni. Idem i due conducenti. La bambina era visibilmente provata e stava attendendo che i famigliari venissero a prenderla. Grazie al pronto intervento dei vigili urbani di Montegiorgio il traffico, particolarmente intenso in quell’orario, è stato in breve ripristinato. Sul posto i carabinieri di Montegiorgio per ricostruire la dinamica.



L’altro episodio



Un altro incidente è invece avvenuto ieri intorno alle 18 lungo la Valdete, vicino al bivio per Capparuccia. Si sono scontrate due auto che sono poi finite sul campo vicino. Per fortuna lievi ferite per i due conducenti coinvolti nell’urto. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco, i due automobilisti sono stati portati al pronto soccorso.