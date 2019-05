Schianto tra due auto: Mariano estratto dalle lamiere non ce la fa, muore a 71 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEGIORGIO – Uno scontro violentissimo, lungo la discesa che collega Montegiorgio alla frazione Piane, in località Crocedivia: muore a 71 anni. L’impatto tra due veicoli, un’Alfa 156 ed una Fiat Punto. Quest’ultima, dopo l’urto, rimbalza verso la scarpata e lì termina la sua corsa, in un groviglio di lamiere. Dentro l’abitacolo c’è Mariano Rossi, 71 anni, pensionato, residente a Ponzano di Fermo. Le sue condizioni, sin dalle prime battute, appaiono gravissime. I sanitari, visto il suo stato disperato, allertano l’elisoccorso, che atterra all’ippodromo San Paolo, per caricare il ferito. Ma purtroppo nemmeno Icaro può fare nulla. Troppo gravi le lesioni riportate da Rossi nell’urto. L’uomo spira dopo circa mezzora, malgrado i tentativi di rianimazione del personale medico. Vengono trasportati invece al pronto soccorso dell’ospedale Murri di Fermo i due uomini, di 70 ed 80 anni, a bordo dell’altra vettura incidentata. Anche loro riportano traumi diffusi, ma nessuno dei due per fortuna è in pericolo di vita