Scattano gli aiuti alle famiglie per cibo e bollette: a disposizione quasi 65mila euro

MONTEGIORGIO - Azioni concrete a sostegno delle famiglie in questo momento messe a dura prova dall’emergenza Covid e dalla crisi che ne è scaturita, sono state varate dall’amministrazione guidata dal sindaco Michele Ortenzi. Criticità ben note ai Servizi sociali comunali ai quali pervengono sempre in aumento richieste di aiuto.

«Abbiamo deliberato un intervento economico molto importante annuncia l’assessore ai Servizi sociali nonché vicesindaco Maria Giordana Bacalini - allargando questa misura di sostegno oltre ai buoni alimentari anche al pagamento di utenze scadute».



«Lo stanziamento - precisa - è pari a 63.169,53 euro di cui 40mila per buoni spesa alimentare e 23.169,53 per pagamento di utenze scadute e morosità. L’intervento è finanziato con i 50mila euro ricevuti dallo Stato per il sostegno all’emergenza e per la parte restante con le economie dei precedenti bandi». Le domande si sono aperte venerdì. Le domande per i buoni spesa alimentari si ricevono esclusivamente su apposita piattaforma digitale attraverso il link indicato nell’avviso pubblicato nel sito istituzionale del Comune e scadono alle ore 13 di giovedì prossimo. Il contributo spettante verrà accreditato sulla tessera sanitaria. Per quanto riguarda le domande relative al pagamento delle utenze scadute (acqua, gas, energia elettrica, mensa, trasporto scolastico comunale e Tari) che hanno come termine ultimo di presentazione il 31 dicembre alle 13, i modelli si possono scaricare dal sito del Comune o ritirare presso lo sportello dei servizi sociali.

La novità è che l’Isee, per entrambe le domande è stato alzato alla soglia massima di 20mila euro, questo per dare la possibilità di rientrare nei requisiti ad un maggior numero di famiglie. L’assessora sottolinea poi che «queste due misure importanti vanno ad aggiungersi a tutte le iniziative di sostegno e solidarietà che l’amministrazione attiva durante l’intero anno in collaborazione con la Caritas, la Misericordia, l’Ambito XIX e il Banco delle Opere di Carità».

