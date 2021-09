La rimpatriata di quarantenni degli alunni della Media Cestoni e un pensiero speciale per Federico e Fabio

MONTEGIORGIO - Ritrovarsi adulti, 40enni per la precisione. Chi single, chi sposato, chi già separato, chi con figli o senza, chi con i sogni già realizzati o ancora nel cassetto. Sono i ragazzi di Montegiorgio nati nel 1981 delle classi della scuola media Cestoni dell’ epoca. sono state accese e lasciate volare in cielo 2 lanterne in ricordo di due loro compagni, Federico Fidani e Fabio Beleggia, che a 40 anni non sono riusciti ad arrivarci.

La rimpatriata, principalmente organizzata da Samanda Pettinari, Tiziana Luchetti e Michela Spaccapaniccia, si è conclusa con la classica torta. Hanno aderito: Abelli Barbara, Beleggia Juri, Beleggia Erik, Berdini Marco, Bernardini Francesca, Cameli Alessia, Caporaletti Romina, Capretta Gianluca, Carvigiani Valentina, Costanzi Giorgio, Del Bianco Loretta, Fabbioli Meri, Fagiani Federico, Ferracuti Francesca, Filomeni Francesca, Ilari Monia, Ilari Silvia, Illuminati Daniela, Laurenzi Nives, Lupetti Tiziana, Marzialetti Luca, Minnoni Mattia, Moschini Simone, Narcisi Mauro, Pettinari Samanda, Pompa Fabio, Rastelli Giusy, Rastelli Sabrina, Spaccapaniccia Michele, Tarulli Francesca, Vita Valerio.

