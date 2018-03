Cade dallo skateboard e batte la testa, paura per un ragazzino di 14 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEGIORGIO - Lo hanno trovato alcuni passanti a terra e si sono subito accorti che qualcosa non andava, così hanno fatto scattare l’allarme. Paura nei pressi del vecchio mulino, a Piane di Montegiorgio, dove alcune persone mentre camminavano hanno notato un ragazzino di 14 anni quasi svenuto a terra.Subito è stata allertata la macchina dei soccorsi e sul posto sono arrivate un’ambulanza, l’auto medica e i volontari della Misericordia di Montegiorgio. I soccorritori hanno prestato le prime cure al ragazzo e nello stesso tempo si sono attivati per allertare l’eliambulanza.Pochi minuti dopo sul posto è atterrato Icaro per prendere in cura il ragazzino. Secondo una prima sommaria ricostruzione sembra che il ragazzino stesse facendo skateboard e forse ha perso l’equilibrio cadendo e battendo la testa sull’asfalto. E questo in parte potrebbe giustificare lo stato di semincoscienza in cui è stato trovato.I sanitari, valutata la situazione, hanno deciso di trasferire il ragazzo a Torrette per accertamenti. Per fortuna le sue condizioni non sembrano destare preoccupazione. Sul posto oltre ai soccorritori è arrivata una pattuglia della Forestale che ha avviato le indagini per cercare di ricostruire l’incidente.