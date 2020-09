Precipita dalla finestra per cinque metri: grave una donna di 30 anni

MONTEGIORGIO - C’è apprensione per una trentenne montegiorgese di origini marocchine che questa mattina è finita in gravi condizioni all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona, in eliambulanza, per le conseguenze riportate in seguito ad una caduta da una finestra.

Il fatto si è verificato poco dopo le 11 in pieno centro a Montegiorgio, quando la ragazza di circa 30 anni è caduta dalla finestra, da un’altezza di poco inferiore ai 5 metri circa. Sul luogo dell’accaduto sono subito arrivati i soccorsi. Mentre si attendeva l’intervento dell’elicottero, la donna è stata stabilizzata dai soccorritori del 118 e, una volta presa in carico da Icaro, è stata trasportata all’ospedale regionale di Ancona. Sul luogo della caduta della donna, sono arrivati anche i carabinieri della locale stazione montegiorgese.

