Palio dei Comuni al San Paolo, abbinati i cavalli: la passione per l'ippica batte anche il virus

FERMO - Ci siamo. Il sorteggio dei cavalli è stato effettuato ed ora, agli appassionati dell’ippica e non solo, non resta che aspettare la prossima domenica, quando l’ippodromo San Paolo di Montegiorgio ospiterà la trentaduesima edizione del Palio dei Comuni. Una sfida tra Comuni, non solo marchigiani, che segue idealmente le orme tracciate nel passato dai tornei cavallereschi: sono 27, arrivano complessivamente da cinque regioni e si sfideranno con corse al trotto, mantenendo alta la tradizione, lo spirito, i valori più nobili dell’ippica.

Sono 22 i Comuni marchigiani, di cui ben 17 dal Fermano, tre dal Maceratese, uno dall’Ascolano e uno dall’Anconetano. Sono due quelli umbri (Assisi e Gualdo Tadino, entrambi in provincia di Perugia), uno per l’Abruzzo (Castelfrentano, Chieti), per la Toscana (Montecatini) e per l’Emilia Romagna (Montechiarugolo). L’anno scorso a vincere è stato Montegiorgio che partecipava con il cavallo Cokstile. Il Comune “padrone di casa”, per difendere il titolo del 2019 ha ingaggiato quest’anno Chief Orlando, il cui allenatore dice che sta bene e può dire la sua durante la competizione. Tra i cavalli favoriti c’è Arazi Boko, che l’anno scorso portò Monte Urano al secondo posto e che quest’anno vorrà ancora fare il risultato. Avrà anche 14 anni, ma è straordinario, in grado di far bene nelle prove ripetute. Anche nel 2020 correrà per Monte Urano.

Da non sottovalutare Deimos Racing, cavallo vincitore pochi giorni fa a Firenze, che corre fortissimo e che gareggerà per Fermo, Comune che l’anno scorso si classificò terzo, e che ha il numero maggiore di vittorie (cinque). Si segnalano anche Verdon WF per Rapagnano, Zefiro Gual per Francavilla, Zlatan per Petritoli, e Virginia Grif per Belmonte Piceno, solo per citare alcuni dei Comuni del Fermano. In evidenza pure Vanesia EK che a Montegiorgio è già stata per Gualdo Tadino e che vi torna anche quest’anno, e Visa As che concorre per Comunanza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA