MONTEGIORGIO - Palio all’ippodromo San Paolo, la febbre della sfida contagia altri Comuni. Gli organizzatori stanno attendendo la risoluzione del Mipaaf, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che permetterebbe di allargare il lotto dei partecipanti ad altri tre centri marchigiani, fra cui il capoluogo regionale.

L’appuntamento per la prossima edizione è per domenica 13 novembre e sono al vaglio le richieste di Ancona e di due Comuni del Fermano, Montegranaro e Santa Vittoria in Matenano. Al momento i Comuni partecipanti al XXXIV Palio sono 24, ma non è dunque da escludere che il lotto dei partecipanti possa salire a quota 27, rivedendo anche l’organizzazione delle batterie. Le tre new entry andrebbero ad aggiungersi ai Comuni di Ascoli, Assisi, Belmonte Piceno, Campofilone, Castelfrentano, Civitanova, Fermo, Francavilla d’Ete, Gualdo Tadino, Loreto, Macerata, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Mogliano, Montappone, Monte Urano, Montegiorgio, Petritoli, Porto San Giorgio, Porto Sant’Elpidio, Rapagnano, Recanati, Sant’Elpidio a Mare e Servigliano.



La scelta

Se le richieste venissero accolte, quest’anno fra i Comuni partecipanti potrebbero quindi esserci quattro dei cinque capoluoghi di provincia delle Marche, Ascoli, Fermo, Macerata e Ancona, a dimostrazione di come cresca l’attenzione verso questa manifestazione. Il Palio dei Comuni è sempre più rappresentativo del territorio regionale, e può contare su inserimenti dalla regione Abruzzo con Castelfrentano (Chieti) e sulla doppia presenza dall’Umbria con Assisi e Gualdo Tadino, della provincia di Perugia.



Il gossip

L’altra novità, più sul fronte del gossip, dell’edizione 2022 del Palio, è relativa alla conferma della presenza per tutta la durata della manifestazione di Miss Italia 2022, Zeudi Di Palma, 20 anni, di Napoli, studentessa di Sociologia alla Federico II, eletta nel corso della diretta sulla piattaforma Helbiz Live dal Casinò di Venezia. Intanto gli appassionati di ippica possono contare su appuntamenti più ravvicinati con le corse in programma oggi e domenica nell’ambito della stagione autunnale. Oggi è in programma il Premio Quarneti Dario e domenica il Memorial Scotto Divetta Lucia. In entrambi i casi il via a partire dalle ore 13.30.