Ultimo saluto a Oscar, re dei ristoratori. Il figlio Francesco: «Grazie per tutto quello che mi hai insegnato»

MONTEGIORGIO - Accanto all’altare la statua della Madonna Addolorata alla quale Oscar era molto devoto, tanto che non mancava mai alle processioni di paese in cui sfilava. La chiesa collegiata di San Giovanni a Montegiorgio piena, per quanto le norme anti Covid lo consentono per i funerali di Oscar Conti, 97 anni, del ristorante “Oscar & Amorina”. Tra i presenti, oltre ai familiari, dipendenti e conoscenti, tutta la giunta della città con il sindaco Michele Ortenzi in testa, quindi il consigliere regionale Fabrizio Cesetti, il sindaco uscente di Rapagnano Remigio Ceroni e la sindaca Romina Gualtieri di Monsampietro Morico.

Non tanti i politici, se si pensa che il suo ristorante negli anni è stato un crocevia di incontri ed eventi per moltissimi di loro. Una cerimonia composta e assorta nel dolore del momento. Oscar era un’istituzione e la sua dipartita lascia un po’ orfano tutto il territorio. Solo qualche parola del figlio Francesco al termine della celebrazione: «Di mio padre potrei dire moltissime cose. Ne dico solo due: grazie per la sua lunga vita al mio fianco. Grazie per ciò che mi ha insegnato e per i consigli che mi ha dato. E grazie a tutti quanti sono oggi qui presenti per salutarlo». Poi la salma è stata trasferita nel cimitero di Belmonte Piceno, nella cappellina di famiglia.

