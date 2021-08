Campionato italiano di guidatori trotto: parata di stelle all'ippodromo San Paolo

MONTEGIORGIO - Il giorno che tutti gli appassionati di trotto attendono è arrivato. Oggi, a partire dalle 19.15, all’ippodromo San Paolo di Montegiorgio, la famiglia Mattii mette in tavola la carta più bella della stagione estiva di corse in notturna: la finale del Campionato italiano guidatori trotto 2021. Una serata magica carica di agonismo, spettacolo e spettacoli.

La scenografia

Non solo sport. I n questa 41esima edizione l’ippodromo marchigiano mette in campo, probabilmente per la prima volta nel mondo dell’ippica, una scenografia fluida, parte integrante della campagna di comunicazione “SguardiVincenti” che porta la firma di Chiara Perini. Perché l’ippica, e il trotto in particolare, è uno sport da vedere e sa creare grandi emozioni, basta guardare negli occhi gli atleti a 4 zampe e i guidatori. Le corse della finale sono cinque, le quattro con le stesse modalità delle eliminatorie e della semifinale e il Gran Premio Basilio Mattii, una prova di gruppo 3 alla quale i guidatori partecipano con cavalli scelti da loro stessi.

Il contorno

La serata della finale del Campionato sarà ricca di spettacoli di contorno con stupende sfilate. Bellissime modelle accompagneranno i 10 drivers per la presentazione davanti al pubblico e come già detto una scenografia fluida darà il benvenuto all’ingresso per continuare dopo il cancello e poi all’arrivo per la premiazione. Si inizia presto e si finisce tardi, anche perché, oltre al ristorante dell’ippodromo, sono stati allestiti numerosi spazi per mangiare all’aperto.

Le altre corse

La giornata prevede anche altre corse che renderanno l’atmosfera ancora più entusiasmante. In programma il Gran Premio Marche Maschi Elio Mattii, per maschi indigeni di tre anni, una corsa gruppo 3 con una dotazione premi di 40.040 euro, il Gran Premio Marche Filly Livia Grisafi Mattii, per femmine indigene di tre anni, una corsa gruppo 3 con una dotazione premi di 40.040 euro; le quattro prove della semifinale del Campionato Cigt ovvero il Premio Varenne, il Premio Ganymede, il Premio Love You e il Premio Ideale Luis; la finale del Cigt con il Premio Basilio Mattii Memorial Luigi Canzi, per cavalli esteri di 4 anni ed oltre ed indigeni di 5 anni ed oltre, una corsa gruppo tre con una dotazione premi di 40.040 euro; a cui si aggiunge il Premio Exploit Caf per femmine di tre anni e il Premio Nad Al Sheba, una corsa gentlemen per cavalli indigeni ed europei di 4 anni.

Sarà una festa dell’ippica fatta di agonismo, passione e bellezza, e come dice la comunicazione del San Paolo, di “SguardiVincenti”, con l’immagine dell’occhio sognante della ragazza in primo piano vicino a quello del suo amato cavallo. Un inno alla speranza di cui la famiglia Mattii si fa portavoce proponendo una serata che sarà un’esperienza indimenticabile per gli appassionati ma anche per chi vuole accostarsi per la prima volta al mondo dell’ippica.

