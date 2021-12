La pista di ghiaccio debutta a Piane di Montegiorgio. Ortenzi: «Grande giornata, puntiamo sulla Valtenna»

MONTEGIORGIO - Ha aperto le porte “Moi – Montegiorgio on ice”, il villaggio di Natale di Montegiorgio. Ieri pomeriggio il taglio del nastro nello spazio della nuova piazza vicino alla chiesa di San Paolo Apostolo, a Piane. Erano impazienti i bambini accorsi per provare la pista di ghiaccio. Appena hanno potuto, hanno infilato i pattini con le lame d’acciaio, per poi scivolare divertiti sulla lastra luccicante.



Nei giorni scorsi, l’attesa era alle stelle e, ieri, sono arrivati in tanti per l’apertura del villaggio natalizio, che resterà in funzione fino al 9 gennaio. Assieme alla pista, che misura trenta metri per dieci, ci sono un chiosco, la casa di Babbo Natale e casette di legno per ospitare iniziative benefiche e vendere oggetti. Arriverà anche il Santa Claus Bus, dove il vecchino dalla barba bianca incontrerà i più piccoli. Ha parlato di «giornata storica per la località di Piane», il sindaco Michele Ortenzi. Che ha sottolineato come la nuova piazza, dove sorge il villaggio natalizio e che sarà inaugurata a giugno in occasione della festa di San Paolo, sarà «un luogo di incontro, di scambio e di condivisione, di cui la comunità non poteva più fare a meno». «Oltre alla piazza – ha aggiunto Ortenzi –, quest’anno, Comune e Pro Loco hanno scelto di scommettere sulla media valle del Tenna con un investimento importante (circa 30mila euro, ndr), per poter regalare un periodo di festa particolare ed emozionante, da condividere tutti insieme».



Perché il messaggio che deve passare – ha spiegato il primo cittadino – è che «da qui, oggi, parte una nuova storia per la nostra comunità, dove deve tornare a esserci quello scambio naturale per un paese unito». Uno spazio per divertirsi e stare insieme che, vista la collocazione baricentrica, promette di attrarre giovani e giovanissimi anche dalle zone attorno.

