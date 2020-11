Sfida all'ippodromo San Paolo: Montegiorgio vince ancora il Palio dei Comuni, sul podio anche Comunanza

MONTEGIORGIO - Vincono di nuovo i padroni di casa. Chief Orlando del driver Vincenzo Gallo si è aggiudicato il Palio dei Comuni all'ippodromo San Paolo di Piane di Montegiorgio.Montegiorgio bissa il successo dello scorso anno conquistato da Cokstile e Antonio Di Nardo. Al secondo posto Gualdo Tadino, terza piazza a Comunanza.

Porte chiuse, oggi, per la tradizionale sfida. Alla gara, divisa in 3 batterie e poi la finale, hanno partecipato 27 Comuni di cui 22 delle Marche e 17 del Fermano. Cavalli anche dalle regioni limitrofe per una gara ormai entrata nella tradizione che è riuscita, grazie alla passione per l'ippica, a battere anche il Covid.

LEGGI ANCHE: Coronavirus, oggi otto morti, il più giovane aveva 39 anni. Nelle Marche dall'inizio della pandemia le vittime sono 1.188 /Il contagio in tempo reale

LEGGI ANCHE: Controlli anti Covid, al vaglio 50 autodichiarazioni. Scattano nuove multe della polizia sulla costa

Ultimo aggiornamento: 18:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA