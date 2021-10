Palio dei Comuni, parte il conto alla rovescia. In 24 pronti alla sfida, Montegiorgio difende il titolo del 2020

MONTEGIORGIO - Ufficializzati i nomi dei 24 Comuni invitati al XXXIII Palio dei Comuni all’ippodromo San Paolo. In particolare sono di fuori regione Castelfrentano dalla provincia di Chieti (Abruzzo), Montechiarugolo, in provincia di Parma (Emilia-Romagna), Assisi e Gualdo Tadino (entrambi dalla provincia umbra di Perugia).



I locali

Sedici, invece, i Comuni dalla provincia di Fermo: Belmonte Piceno, Campofilone, Falerone, Fermo, Francavilla d’Ete, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Montappone, Monte Urano, Montegiorgio, Montegranaro, Petritoli, Porto Sant’Elpidio, Rapagnano, Sant’Elpidio a Mare e Servigliano. Quattro dal Maceratese con Civitanova, Corridonia, Mogliano e Recanati. L’ufficio tecnico (Mirko Marini e Flavio Procaccini) e la famiglia Mattii quest’anno hanno deciso di invitare solo 24 Comuni per poter proporre cavalli di qualità, visto che il Palio è una corsa di Gruppo 1. Già da un po’ i Comuni si stanno muovendo per presentarsi al Palio, in programma per domenica 14 novembre, con un portacolori che abbia chance di vincere. Stanno cercando in tutta Europa e presso scuderie avvezze a partecipare e vincere nei prestigiosi Gp italiani e europei.

Il passato

Se diamo un’occhiata all’albo d’oro vediamo che, per quanto riguarda il podio, Fermo è in testa con 5 edizioni vinte: nel 2005 con Pegasus Boko, nel 2006 con Opal Viking, nel 2007 con Torvald Palema S e nel 2012 e 2013 con Mack Grace Sm. Al secondo posto Montegiorgio e Montegranaro, ambedue con 4 vittorie. Montegiorgio ha vinto nel 2008 e nel 2009 con Opal Viking, nel 2019 con Cokstile e nel 2020 con Chief Orlando. Montegiorgio, Comune ospitante, è dunque fino al 14 novembre il detentore del Palio. Montegranaro ha invece centrato le 4 vittorie nel 1996 con Crowning Classic, nel 2001 con Sugarcane Volo, nel 2003 con Java Darke e nel 2010 con Mack Grace Sm.

L’appuntamento

Intanto il San Paolo si scalda con le riunioni autunnali. Domani ultima giornata di corse per ottobre, che cade nel weekend di Halloween. Sette gare in programma a partire dalla ore 14.30 e centrale dedicato a Dario Quarneti. Per l’occasione all’ippodromo si potranno gustare gratuitamente le caldarroste. Per chi vuole mangiare in funzione il ristorante Le Terrazze, la tavola calda e pizzeria Il Borgo e il Bistrot Amnesia.

