MONTEGIORGIO - Palio dei Comuni, siamo all’edizione numero 34. Oggi torna la sfida al San Paolo ormai entrata nella tradizione. In pista driver e cavalli di 27 Comuni fra Marche, Abruzzo e Umbria con 3 batterie da 9 cavalli ciascuna e la finale in programma alle 18.40. Caccia al titolo che l’anno scorso finì fuori regione, con la vittoria di Gualdo Tadino. Madrina dell’evento Zeudi Di Palma, incoronata Miss Italia a Venezia. Ieri sera si sono tenute le Cene della giubba e oggi i Comuni cercheranno di mettere in vetrina i loro prodotti.

La promozione



Porto San Giorgio sarà presente con uno stand di promozione turistica e un chiosco con le fritture e Macerata con i primi piatti. Magliano di Tenna porta le pizzette fritte e i maritozzi con la panna, Petritoli la frittura, Sant’Elpidio a Mare e Gualdo Tadino puntano sui chioschi con le informazioni turistiche, il padrone di casa Montegiorgio sulle “Rcacciature”. Gualdo Tadino porterà 27 figuranti in abiti storici provenienti dal corteo storico dei “Gioche de le Porte”. Il via intorno alle 12, quando apriranno gli stand gastronomici, poi la prima corsa e a seguire la seconda. Il programma prevede anche altre corse oltre a quelle utili per l’assegnazione del Palio.

Alle 13 parte la terza corsa e, contemporaneamente, si darà il via ai preparativi per la sfilata, prevista per le 13.20, che partirà dall’ingresso sulla pista, nell’area scuderie. I Comuni saranno ordinati in ordine alfabetico. L’Inno di Mameli e l’Ave Maria di Schubert saranno interpretati da Julia Burduli. Ha cantato anche alla Scala di Milano e in tutta Europa e può farlo in 10 lingue. «Dopo la benedizione del Palio avrò l’onore di aprire la manifestazione - conferma -. Inoltre omaggerò il numerosissimo pubblico del San Paolo con un mio inedito, “Così è la vita”, tratto da “Eyes”. Georgiana, è concittadina di Kvaratskhelia, l’attaccante del Napoli che sta conquistando il cuore dei tifosi partenopei.



I commenti



Le corse in totale sono 10 e le 3 batterie dei Palio sono in programma alle 15.30, 16 e 16.30. Secondo Salvatore Mattii il Palio è figlio di una «fantastica congiuntura astrale», viste le stelle che si sfideranno. Entusiasta anche la presidente del San Paolo Alessia Mattii: «A questo Palio - ricorda - prendono parte i cavalli più forti del mondo. Grandi campioni e animali bellissimi. Cavalli milionari. Ringrazio il nostro staff tecnico (Mirko Marini sostenuto da una colonna come “Tito”, ndr) e tutti i Comuni che si sono mossi molto abilmente. Nella batteria A, Moni Maker, la testa di serie sarà Zacon Gio, cavallo vincitore del Gran Premio Lotteria di Agnano e dell’International Trot del 2019, che correrà per Monte Urano guidato da Roberto Vecchione. Achille Blv di Sant’Elpidio a Mare riporta invece al San Paolo Enrico Bellei, il driver italiano con più vittorie in carriera (oltre 10.000 vittorie). Fra gli altri cavalli Viscarda Jet con Crescenzo Maione e Chief Orlando guidata da Vincenzo Piscuoglio Dell’Annunziata.



L’attesa



La B, Dryade de Bois, ospita invece la star del trotto mondiale: si tratta di Cokstile, vincitore recente a New York con in palio un milione di dollari. È stata la scelta di Montegiorgio, Comune per cui ha già vinto il Palio. La guida anche in questo caso è di Piscuoglio Dell’Annunziata, driver napoletano in grandissima forma. Vincerò Gar è poi in pista con Pietro Gubellini, partitore provetto che quest’estate ha colpito nel prestigioso Gran Premio Città di Montecatini. Nella C, Pascià Lest, infine, la testa di serie è Usan Toll –S- per Servigliano. Viene da un recente terzo posto nel Gp delle Nazioni di Milano, dietro due crack assoluti come Vivid Vise As e Vernissage Grif. Sarà probabilmente il favorito su Akela Pal Ferm.