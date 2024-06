MONTEGIORGIO Ci siamo: oggi alle 18.30 l'ippodromo San Paolo di Piane inaugura la stagione estiva di corse al trotto. La data segna l'inizio di una serie di 25 giornate di corse che si concluderanno il 28 agosto, passando per la finale del Campionato italiano guidatori trotto il 18 agosto. Il cartellone di oggi propone sette corse e 81 cavalli in pista.

APPROFONDIMENTI OGGI ALL'IPPODROMO Triathlon e Corsa dei quartieri: a Civitanova ecco una domenica tutta da vivere

La cena

L’evento avrà una connotazione internazionale: le bandiere italiana e svedese sventoleranno fianco a fianco, simboleggiando un nascente gemellaggio tra l'ippodromo e alcuni ippodromi svedesi. Questo incontro si propone di creare un ponte culturale e sportivo tra i due Paesi. La giornata di apertura sarà arricchita da una celebrazione al ristorante Le Terrazze, dove si festeggerà il compleanno di Enzo Vesprini, un arbitro di origini italiane che vive e lavora in Svezia. Vesprini, di Civitanova, è un arbitro nel campionato di Serie A e B svedese e titolare di due locali italiani a Köping, vicino a Stoccolma. Compirà 40 anni il 10 giugno e stasera celebrerà anche i suoi 22 anni di carriera arbitrale. La festa di compleanno sarà un’occasione per riunire amici e colleghi sia italiani che svedesi: tra gli ospiti Mohammed Al-Hakim, socio di Vesprini e arbitro Uefa, noto per aver arbitrato l'Italia U21 agli Europei e diverse partite di Conference e Champions League. È una delle riserve per gli Europei in Germania.

«Ho deciso di festeggiare il mio compleanno - dice Vesprini - nella mia terra e all’ippodromo di Montegiorgio, perché in Svezia il trotto è uno sport molto seguito. Ho iniziato dalla sezione di Macerata arrivando in serie C per poi trasferirmi in Svezia e arrivare nei campionati di A e B. Lì ho conosciuto il mio grande amico e socio Mohammed Al-Hakim. Fra i miei amici c’è anche un assistente arbitrale (guardalinee) di serie A svedese. Gli ospiti svedesi sono tutti amici, c’è chi è proprietario di una catena di alimentari, chi di concessionarie Mercedes, chi vende mobili, farmacisti, dottori e infermieri. Ci saranno anche due australiani. Poi ci sono gli amici italiani tra cui i nostri fornitori di vini (Vittorini di Monsampietro Morico e Terre d’Arengo di Ascoli, che metteranno a disposizione le loro migliori annate), e i nostri fornitori di salumi (Tre Torri di Montecosaro), saranno presenti come amici e ci faranno assaggiare i loro migliori salumi».

Il lavoro

«Abbiamo aperto il primo ristorante - riprende - due anni e mezzo fa, Fallo Italian Food Club, e un anno e mezzo fa Fallo Italian Pizzaclub. Cucina italiana con prodotti del territorio marchigiano. Gli chef sono di Fermo, Pedro Da Silva e Mikaele Morigoni di Civitanova, il pizzaiolo Piero Marchetti di Civitanova». Vesprini ha espresso il desiderio che questa iniziativa rappresenti l'inizio di una relazione duratura tra Montegiorgio e la Svezia. «In Svezia, sono tutti appassionati di trotto e quasi tutti hanno almeno un cavallo», chiosa.