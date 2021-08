Atterra con il jet privato dopo il sorteggio Uefa e poi Boniek scende in pista all'ippodromo San Paolo

MONTEGIORGIO - All’ippodromo San Paolo tra i gentlemen c’era anche Zbigniew Boniek, 65enne ex stella di Juventus e Roma, e della nazionale polacca, già capo della Federcalcio del suo paese,e dal 20 aprile scorso vicepresidente dell’Uefa.

Inoltre Leonardo Vastano ha vinto la Classifica Gentlemen, rispettivamente davanti a Cristiano Pepponi e Mirko Marini. Boniek era in sulky al suo Boniek Sm, nel premio Full Time. Da anni coltiva la sua passione per i cavalli, prima come titolare di scuderia poi come gentlemen driver e quindi anche come allenatore. La febbre da cavallo gli è venuta durante la sua prima stagione calcistica con la Roma, nel 1985.

E’ rientrato dalla Turchia con l’aereo privato, dopo il sorteggio della fase a gironi 2021/22 di Uefa Europa League, tenutosi a Istanbul, in Turchia, dopo aver detto al suo staff «datemi partente»: voleva rilassarsi dopo le ultime riunioni in Uefa. Tranquillo nella sua divisa biancorossa ha visitato le scuderie, controllato il sulky e ha portato a sgambare il suo cavallo che si chiama Boniek Sm, un castrone baio della Scuderia ZB Sport Srl. E poi arrivata l’ultima corsa della serata è sceso in pista in sulky a Boniek Sm, che correva con il numero 6, che purtroppo ha sbagliato in partenza. Leonardo Vastano è uscito il vincitore della Classifica Gentlemen con 2 vittorie ( nella terza corsa Con Albereta Cla e nella sesta con Tulum) e due secondi posti (nella seconda corsa con Antonietta Ama e nella settima corsa con Baika dei Ronchi).

© RIPRODUZIONE RISERVATA