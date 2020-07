MONTEGIORGIO - Grande festa al San Paolo perchè da domenica 12 luglio le corse saranno a porte aperte. Si parte alle 19.45 fino a tardi per godersi lo spettacolo dei cavalli al trotto.

In programma 8 corse in omaggio al Palio dei Comuni e occhi puntati sui Gentleman con tre sono prove di qualificazione per il Campionato italiano Gentleman.