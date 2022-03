Infermiere per solidarietà: le volontarie del Cives si mobilitano grazie alla regia di Samanda Pettinari

MONTEGIORGIO - La Protezione civile chiama e il Cives (Coordinamento infermieri volontari per le emergenze sanitarie) risponde. Anche il Comitato fermano, nato nel 2017 a seguito dell’emergenza del sisma, presieduto dalla montegiorgese Samanda Pettinari, che consta di 11 volontari, tutte donne, iscritte all’Opi (Ordine professioni infermieristiche) che lavorano quindi come professioniste sanitarie.

«Siamo state attivate per contribuire a preparazione e stoccaggio di farmaci da inviare in Ucraina- racconta la presidente-. Insieme ad alcuni farmacisti e medici di base , nel centro di raccolta, all’interno del centro merci della Marsica di Avezzano, abbiamo controllato e suddiviso per tipologia e principi attivi tutti i farmaci. Una settimana di lavoro intenso, dalle 8 di mattino alle 20 di sera, per preparare 170 pallet di medicinali che la Protezione civile ha già portato in Polonia. Per noi è stata un’esperienza molto importante. E’ stato riconosciuto il ruolo dell’infermiere come protagonista sanitario. La nostra è una piccola realtà sul territorio fermano, ma le volontarie hanno un cuore grande, hanno risposto con slancio a questa chiamata e per questo voglio ringraziarle tutte».

La Pettinari sente profondamente il ruolo del volontariato e racconta anche che il Cives ha partecipato all’organizzazione dell’evento per il trentennale del 118 che si è tenuto a Roma. Ed è con commozione che ha vissuto il ringraziamento di Papa Francesco a tutti i volontari per l’impegno profuso.

