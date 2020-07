Tremendo frontale tra auto: grave una ragazza, ferito un uomo

MONTEGIORGIO - Grave incidente nel primo pomeriggio a Piane di Montegiorgio, esattamente all’altezza del Bar Cameli. Per cause che sono in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine si sono scontrate una Volvo condotta da una giovane cittadina straniera, residente a Montegiorgio, che viaggiava in direzione mare monti, e una Audi condotta da un uomo che procedeva in senso inverso.

La donna è apparsa subito grave e al momento dell’arriovo dei soccorritori non cosciente: è stato necessario l’intervento dell’eliambulanza. L’uomo è stato portato invece in ambulanza al Pronto Soccorso di Fermo per gli accertamenti di rito. Sul posto sono subito intervenuti i volontari della Misericordia di Montegiorgio e i Carabinieri della locale Compagnia per tutti i rilievi del caso.

