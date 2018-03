Perde il controllo dell'auto e si schianta contro la recinzione di una casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEGIORGIO - Perde il controllo dell'auto e impatta contro la recinzione di una casa. E' successo a Montegiorgio dove un uomo di 40 anni, alla guida di un Mercedes, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua vettur, e si è schiantato contro la colonnina di una recinzione di una casa. Sul posto sono subito arrivati i sanitari del 118 e i vigili del fuoco di Fermo. I soccorritori, dopo le prime cure sul posto, hanno trasportato l’uomo al pronto soccorso. A ricostruire la dinamica i carabinieri di Montegiorgio.