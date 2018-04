Scontro tra auto e scooter due giovani finiscono al pronto soccorso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEGIORGIO - Paura a Montegiorgio per due giovani rimasti feriti in un incidente stradale che si è verificato in contrada Crocedivia. Nello scontro sono rimasti coinvolti uno scooter e un’auto. Sul posto sono subito arrivate due ambuleze con i soccorritori che hanno prestato le prime cure ai due giovani, uno al volante dell’auto e l'altro in sella a allo scooter. I due subito dopo sono stati trasportati al pronto soccorso, le loro condizioni per fortuna non sono gravi. Sul posto anche i carabinieri per accertare l'esatta dinamica dell'incidente.