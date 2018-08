Schianto tra auto in curva: quattro feriti, mamma e bimba trasportate a Torrette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEGIORGIO - E' di quattro feriti, di cui due gravi, il bilancio di uno schianto tra due auto che si è verificato lungo la provinciale che da Montegiorgio conduce a Francavilla d’Ete. Coinvolte una C-Max con a bordo una famiglia marocchina, padre, madre e una bimba di pochi mesi, e una Punto con il solo conducente. L'impatto si è verificato in una curva. La macchina dei soccorsi è scattata immediataente, sul posto oltre ai carabinieri di Montegiorgio sono arrvate le ambulanze della Misericordia di Montegiorgio, una dell’Arcobaleno di Petritoli, e l’auto medica di Monte San Pietrangeli oltre a una squyadra di vigili del fuoco di Fermo. Tutti e quattro i feriti sono stati portati al pronto soccorso di Fermo dove i sanitari del Murri, dopo le prime cure, hanno allertato l'eliambulamza per la mamma e la bambina che sono state quindi trasportate a Torrette. Per fortuna nessuno dei feriti è in pericolo di vita.