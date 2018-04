Accende l'auto e prende fuoco Padre e figlio salvi per miracolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEGIORGIO - Allarme a Piane di Montegiorgio per un'auto a fuoco, si salvano padre e figlio. Si tratta di una Renault Twingo. I due, in via Archimede, erano appena saliti sull'auto dopo che l'uomo aveva ripreso il figlio che si trovava fuori casa. Ma appena ha messo in moto, dal motore ha iniziato a uscire del fumo.A quel punto i due sono scesi dall’auto. In breve il fumo si è trasformato in fiamme e l'incendio ha distrutto tutta la parte anteriore. Sul posto sono immediatamente arrivati i vigili del fuoco di Fermo che, dopo aver domato le fiamme, hanno messo in sicurezza la vettura. Illesi padre e figlio.