Incendio nell'azienda: ​nessun ferito ma i danni sono ingenti

MONTEGIORGIO - Forse una scintilla partita da una pistola elettrostatica potrebbe essere la causa che ieri pomeriggio ha provocato un vasto incendio al colorificio Art Color, nella zona industriale di Montegiorgio. L’allarme ai vigili del fuoco di Fermo è scattato verso e 18 , i pompieri sono arrivati sul posto con diverse squadre per fare fronte a una situazione che si annunciava ad alto rischio anche per la tipologia di prodotti all’interno del colorificio, tutti facilmente infiammabili.Da una prima sommaria stima i danni sarebbero ingenti, le fiamme infatti hanno interessato lo stabile e molte delle apparecchiature che son state letteralmente incenerite dalle fiamme tanto che si parla di alcune centinaia di migliaia di euro. Oltre ai vigili del fuoco di Fermo che sono arrivati con tre mezzi sul posto anche i carabinieri del Nucleo Radiomobile e della Compagnia di Montegiorgio coordinati dal capitano Gianluca Giglio.Dopo poco più di un’ora il lavoro dei pompieri ha iniziato a produrre i primi effetti positivi, l’incendio infatti è stato posto sotto controllo. I pompieri hanno parlato di procedure di sicurezza che hanno funzionato al meglio e per fortuna non ci sono stati feriti, nè intossicati tra il personale dell’azienda.