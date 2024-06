MONTEGIORGIO - I carabinieri di Montegiorgio hanno denunciato in stato di libertà un giovane di 23 anni, residente nel teramano per furto aggravato: il ragazzo è entrato nell'ippodromo di Montegirgio ed ha portato via - con altri due complici - diverso materiale, tra cui anche selle costos

Un altro furto scoperto sempre dai carabinieri di Montegiorgio, è avvenuto un’isola ecologica sita a Magliano di Tenna dalla quale due rumeni - denunciati - avevano asportato vario materiale ferroso. A Montegranaro invece i Carabinieri della locale Stazione, coadiuvati da quelli del Nucleo Operativo Radiomobile di Fermo, sono intervenuti presso l’azienda calzaturiera “Ely Factory“ di Montegranaro, a seguito dell’attivazione dell’impianto d’allarme.

Giunti subito sul posto hanno fermato un pregiudicato foggiano di 40 anni, il quale con il volto travisato unitamente ad altri due persone, poi riusciti a dileguarsi, hanno tentato di derubare il calzaturificio. I carabinieri sul posto hanno sequestrato torce e altri materiali idonei allo scasso, mentre l'uomo è stato arrestato per tentato furto in flagranza. Sono tuttora in corso le indagini per riuscire ad identificare gli altri complici.