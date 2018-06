Colpo all'Eurospin Aperta la cassaforte Ladri in fuga col bottino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEGIORGIO - Colpo nella notte all'Eurospin di Piane di Montegiorgio, lungo via Faleriense ovest. I ladri hanno aperto la cassaforte in pochi minuti intorno intorno alle 3.30, hanno rubato parte del contenuto e sono scappati prima dell'arrivo dei carabinieri della compagnia di Montegiorgio.Questa mattina, dopo il primo sopralluogo dei carabinieri operato questa notte, nel supermercato sono arrivati i militari del reparto scientifico per raccogliere quanti più elementi possibile dalla scena del crimine. Il bottino è da definire.