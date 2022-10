MONTEGIORGIO - Lutto nella comunità montegiorgese per la scomparsa del concittadino Florindo Verrucci, storico dipendente del Comune di Montegiorgio. Classe 1952, Florindo aveva lavorato in Comune dal 1980 al 2018, dapprima nei servizio Anagrafe per poi diventare responsabile dell’Area Affari generali di cui si è occupato fino al pensionamento nel giugno 2018.

Anche grazie a questo suo ruolo pubblico era conosciuto da tutti e la notizia della sua morte ha destato clamore e tristezza tra i cittadini. Profondo il cordoglio tra i tanti colleghi che con lui hanno condiviso anni di lavoro apprezzandone la competenza e le doti umane e che con lui avevano costruito anche legami di amicizia. Il sindaco, gli amministratori e i dipendenti di Montegiorgio gli hanno infatti dedicato un manifesto che parla di vero affetto: «Salutiamo con profonda tristezza e commozione il collega e amico Florindo, figura storica del nostro comune. Ciao Flo’». Accanto al lavoro Florindo aveva sempre coltivato anche la sua grande passione per il calcio, in particolare per la Montegiorgese: da giovane era stato giocatore per entrare poi nella dirigenza diventandone il factotum.



Malato da qualche anno, il tifo per i colori rossoblù non l’aveva mai mollato e, fin quando ha potuto, continuava a seguire gli allenamenti della squadra. Per questo l’Unione sportiva del Montegiorgio Calcio, oltre a unirsi al dolore della sorella e delle nipoti Sabrina e Simona con un manifesto di condoglianze, domenica prossima, in seno alla partita che giocherà in casa, la squadra osserverà un minuto di raccoglimento e indosserà sul braccio la fascia a lutto. Florindo si è spento al Murri e la sua salma è esposta all’obitorio di Fermo. Il rito funebre oggi alle 10 nella chiesa di Sant’Andrea a Montegiorgio.