Vanno alla festa del patrono: i ladri fanno razzia di oro e gioielli in casa

MONTEGIORGIO - I proprietari sono usciti di casa per seguire la festa del patrono e i ladri ne hanno approfittato per svaligiare l’abitazione. Sorpresa amare per una famiglia residente in via Ferrarini. I topi di appartamento hanno preso di mira una abitazione dove, dopo aver forzato una finestra si sono introdotti all’interno facendo razzia di oro e gioielli. Quindi si sono dati alla fuga facendo perdere le tracce. Sul posto una pattuglia del Radiomobile della compagnia di Montegiorgio.