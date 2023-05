MONTEGIORGIO - Ieri sera alle 23 affluenza del 41,35% mentre alle 19 circa un elettore su tre si era recato alle urne per votare il nuovo sindaco. In città, invece, alle 12 aveva votato l’11,97% degli aventi diritto. Numeri simili a quelli che si sono registrati un po’ ovunque e che confermano il calo degli elettori, sia per la tendenza dei cittadini a votare sempre meno che, soprattutto, per le elezioni diluite su due giorni, visto che si potrà andare a votare fino alle 15 di oggi. Da sottolineare inoltre che in città ci sono 6.423 aventi diritto al voto, ma di questi ben 1.417 sono residenti all’estero. E di questi ultimi, almeno fino a ieri, avevano votato solo in 2.

Il futuro



Oggi si saprà dunque quale lista avrà primeggiato: in campo il sindaco uscente Michele Ortenzi, che dopo la vittoria alle ultime Comunali in questi anni ha ottenuto anche l’incarico di presidente della Provincia di Fermo, e Claudio Ferracuti, con la sua lista Insieme per cambiare Montegiorgio, di centrosinistra ma comunque a trazione civica. Tutti e due i candidati hanno votato ieri mattina e tutti e due, visto che abitano abbastanza vicini, alla sezione 3 del capoluogo. In entrambe le liste, come abbiamo sottolineato più volte in questi giorni c’è un mix fra esperti e new entry. Montegiorgio è lontano dalla soglia dei 15mila abitanti dopo la quale scatta l’eventuale ballottaggio e quindi la poltrona verrà assegnata subito. Numerosi i progetti al vaglio, da quelli sulla futura ubicazione del Comune dopo la chiusura della sede a causa del terremoto al rilancio complessivo del centro e al sostegno di Piane. Importanti anche i progetti per il rilancio del settore turistico e la valorizzazione di un territorio molto ricco. Montegiorgio è la piccola capitale della Valtenna, terra ricca di importanti aziende agricole ma anche manifatturiere, con imprese e brand importanti. Ma è anche una delle porte dei monti Sibillini. Sarebbe necessario sfruttare a livello turistico la sua posizione a cavallo fra mare e collina.