Le Hogan costano solo 49 euro ma sono fasulle: denunciati produttore e venditore

MONTEGIORGIO - Vendeva le “Interactive” contraffatte per originali, le Sneakers luxury per eccellenza e modello iconico del Brand Hogan, in un negozio di Bellaria-Igea Marina. Lo hanno scoperto le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Rimini. Le scarpe erano vendute a 49 euro (il prezzo oroginale è 180).

Ma il controllo non si è concluso lì; nell’immediatezza, infatti, i finanzieri di Rimini, con mirati approfondimenti e risalendo la filiera, hanno scoperto il luogo di approvvigionamento delle scarpe: assistiti dai colleghi delle Fiamme Gialle di Fermo e dopo aver raggiunto un’abitazione alla periferia di Montegiorgio hanno individuato, sul retro, un laboratorio attrezzato dove venivano prodotte le scarpe vendute nel negozio di Bellaria-Igea Marina.

Complessivamente, sono state sequestrate 500 paia di scarpe “Hogan” contraffatte.

Il responsabile del laboratorio, un cittadino originario di Fermo, è stato anche egli denunciato all’autorità giudiziaria.



