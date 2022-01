La comunità piange la morte di Rirì Farroni, storico farmacista: l'addio oggi pomeriggio

MONTEGIORGIO - È morto a 98 anni (ne avrebbe compiuti 99 a settembre prossimo) Enrico Carlo Farroni, storico farmacista di Montegiorgio. Rirì, come lo chiamavano tutti, conduceva la farmacia in piazza Matteotti dai primi anni ’60 dopo averla ereditata dal padre Federico Secondo che l’aveva aperta nel 1925. Per oltre mezzo secolo è stato il punto di riferimento di intere generazioni di montegiorgesi, dispensando consigli su come risolvere i problemi di salute che molti gli sottoponevano.



Sempre disponibile, competente, elegante in giacca e cravatta sotto l’immancabile camice bianco, Farroni ha scritto un pezzo della storia montegiorgese e oggi la comunità è addolorata per la sua scomparsa perché lo riteneva un esempio di longevità e sperava di poter festeggiare il suo centesimo anno di età. Ultimamente aveva lasciato la gestione della attività alle figlie Paola e Gabriella, coadiuvate da altri collaboratori, ma fino allo scorso anno scendeva ancora in farmacia e ne curava la contabilità. Colto, amante della lettura e della buona cucina, ogni giorno curava il suo aspetto.

«E’ stato lucido fino alla fine, fin quando il suo cuore stanco ha cessato di battere. Le sue condizioni erano peggiorate a dicembre e non aveva più voglia di alzarsi», racconta la figlia Paola addolorata. Rirì era la terza generazione di una famiglia di farmacisti. Prima di lui lo era stato suo nonno Carlo e poi suo padre Federico Secondo. La farmacia si trovava sempre in piazza Matteotti, ma in un palazzo vicino a quello che ora la ospita. Quando si trovava in quella sede, abbattendo un muro divisorio per alcuni lavori di ampliamento, venne alla luce il laboratorio di Giacinto Cestoni, famoso naturalista italiano nato a Montegiorgio nel 1637 che esercitò l’arte farmaceutica. Furono rinvenuti mortai, alambicchi e vasetti storici che ancora oggi sono in mostra nella parte più antica della farmacia. I funerali oggi alle ore 15 nella chiesa di San Giovanni a Montegiorgio.

