Montegiorgio, cinquantenne stroncato da infarto mentre si trovava in un campo

MONTEGIORGIO - Un attacco cardiaco lo ha stroncato all’improvviso mentre si trovava in un campo, poco distante dalla sua abitazione. Un malore devastante, quello che ha colpito un cinquantenne montegiorgese. L’uomo si è accasciato a terra improvvisamente, non ha avuto neanche il tempo di chiedere aiuto. A dare l’allarme alcuni familiari, che hanno allertato i mezzi di soccorso.



A Piane di Monteverde, dove si è consumato il triste episodio, sono arrivate l'ambulanza della Croce Arcobaleno da Petritoli e l'automedica partita da Porto San Giorgio. Quando i sanitari sono arrivati sul posto, purtroppo, ogni tentativo di rianimarlo è stato vano. Un infarto ha stroncato l'uomo senza lasciargli scampo e dopo aver provato inutilmente un massaggio cardiaco, il medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso. A Montegiorgio sono arrivati anche i carabinieri della locale compagnia, per verificare come da prassi l'origine del decesso.