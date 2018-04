Ladri scatenati nella notte, spari in aria per far fuggire i banditi da una casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEGIORGIO - Tre furti andati a segno e uno sventato solo perché il proprietario, sentendo i rumori e pensando ai ladri, ha sparato un colpo in aria e ha messo in fuga i banditi. Una notte da dimenticare a Montegiorgio, località Crocedivia, per una serie di furti verosimilmente messi a segno dalla stessa banda. Dai tre appartamenti derubati è stato portato via un po' di tutto, i ladri in uno hanno approfittato anche per fare uno spuntino prendendo cibo dal frigorifero. Sparita anche un'autovettura.