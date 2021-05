Controlli antidroga, giro di vite anche nei paesi dell'ìnterno: sequestri e denunce dei carabinieri

MONTEGIORGIO - Stop alla droga, stretta sui controlli anche nei paesi dell’interno con l’operazione dei carabinieri della compagnia di Montegiorgio con sequestri, due persone denunciate e un’altra segnalata alla Prefettura. I militari, coordinati dal luogotenente Innocenzo Costantini, hanno controllato un 30enne di origini nigeriane, domiciliato nella media Valtenna, che viaggiava sulla Faleriense senza aver mai conseguito la patente. Il suo atteggiamento nervoso ha indotto i militari a controllare anche la sua abitazione, e alla fine sono stati sequestrati 7 grammi di eroina divisi in dosi e materiale per confezionarle. E’ stato denunciato per lo spaccio e multato per la guida senza patente.

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, diretti dal sottotenente Ferdinando Filippelli, hanno invece sequestrato alcuni grammi di cocaina a un 30enne per il quale è scattata la segnalazione alla Prefettura. In seguito, ancora i carabinieri del Norm, hanno controllato sulla Provinciale 72, a bordo di un’auto, un altro giovane di 30 anni, di origini romene, domiciliato nella Valtenna, trovato con alcune dosi di cocaina. Il controllo, poi esteso anche a casa, ha permesso di rinvenire e sequestrare 10 grammi di coca, suddivisi in dosi, materiale per il confezionamento e una cartuccia per carabina. Anche per lui la denuncia.

