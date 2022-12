Cane finisce nella tana di un tasso, vigile del fuoco si infila nel buco e lo salva: l'intervento dura 8 ore

MONTEGIORGIO - Allarme per un cane, un segugio maremmano, finito nella tana di un tasso. Per salvarlo è stato necessario un lungo lavoro da parte dei vigili del fuoco di Fermo che sono stati impegnati circa 8 ore sulle colline fermane, in territorio di Montegiorgio.

Cane finisce nella tana di un tasso, 8 ore per salvarlo

Alla fine sono riusciti a liberarlo. L’animale era sotto oltre due metri cubi di terra che sono stati asportati. La segnalazione era partita dal proprietario del cane che lo aveva visto sparire all’interno della tana durante un’escursione nel giorno festivo. Il cane è stato individuato grazie all’utilizzo di una videosonda di profondità con la quale è stato possibile avviare lo scavo. Un vigile del fuoco è poi riuscito a infilarsi nel buco creato all’altezza della tana e a riportare il cane in salvo.