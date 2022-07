MONTEGIORGIO - Caldo e vento, continua l’allarme incendi. Per la verità il forte vento dei giorni scorsi si è placato ma il caldo si fa sempre più sentire. Oggi inizia una delle settimane, almeno stando alle previsioni meteo, più calde dell’anno.

L’altra notte sei vigili del fuoco con due autobotti e un mezzo 4X4 con modulo boschivo sono partiti da Fermo per intervenire lungo la strada provinciale 239 Faleriense, a Montegiorgio, per un incendio che ha coinvolto sterpaglie e un canneto.

Una volta spente le fiamme si è provveduto alla bonifica dell’intera zona, vista anche la presenza, nelle vicinanze, di una casa e di un impianto fotovoltaico. Sul posto anche i carabinieri. Fortunatamente non si registrano feriti o ustionati. I vigili del fuoco, con tempestività, hanno domato le fiamme e la circolazione, una volta ultimate le operazioni di spegnimento, è tornata alla normalità. Altri allarmi in questi ultimi giorni si sono verificati in particolare lungo la fascia collinare più vicina al mare, in particolare nei territori di Monterubbiano e Sant’Elpidio a Mare. Quasi inutile ricordare di fare sempre la massima attenzione e non tenere comportamenti a rischio.