Cade in casa e rimane chiusa dentro: arrivano i vigili del fuoco

MONTEGIORGIO -Sos al 118 e ai vigili del fuoco. Ieri intorno alle 11,30, da Montegiorgio è partita una richiesta di soccorso per una donna anziana che era caduta in casa. La donna aveva contattato i familiari, ma dopo la caduta non riusciva a raggiungere la porta per aprirla.Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 di Ascoli ed i vigili del fuoco: sono stati proprio loro ad aprire la porta e rendere possibili i soccorsi all'anziana signora.