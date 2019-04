Bar e luoghi di ritrovo passati al setaccio: trovate cocaina e marijuana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEGIORGIO – Un’azione capillare in bar, negozi, sale giochi e circoli ricreativi, per stroncare il traffico di droga. E’ quella portata avanti dai carabinieri della compagnia di Montegiorgio, nell’ambito di un servizio ad ampio raggio effettuato nei giorni scorsi. Un lavoro di squadra che ha coinvolto il personale di diverse caserme e che complessivamente ha visto l’identificazione di 131 persone, il controllo di 71 vetture e numerose contravvenzioni al codice della strada rilevate. Il bilancio dell’operazione, ha visto in particolare l’individuazione di un cittadino marocchino, rintracciato e denunciato in stato di libertà a Massa Fermana dai carabinieri di Falerone. L’uomo era gravato da foglio di via obbligatorio dal territorio comunale. Complessivamente sono state 4 le persone segnalate alla Prefettura dalla stazione di Montegiorgio, quali assuntori di sostanze stupefacenti. Tre di loro, al momento del controllo effettuato dai militari, sono stati trovati in possesso di dosi di marijuana, una per possesso di cocaina.