Anziana uccisa in casa si segue la pista straniera venerdì alle 15 i funerali

MOTEGIORGIO - Le piste aperte sono più di una ma tra le ipotesi che sembrano farsi strada c’è soprattutto quella che ad uccidere Maria Biancucci possa essere stata una banda di stranieri. Indagini serrate dei carabinieri per dare un nome e un volto all’assassino, o agli assassini, dell’anziana di 79 anni morta soffocata dopo essere stata legata mani e piedi sul letto di casa da chi è entrato per mettere a segno un furto nella villetta di Alteta. La consegna della procura agli investigatori è quella dl silenzio, tuttavia filtrano importanti elementi. Il primo è quello secondo il quale gli investigatori dell’Arma avrebbero raccolto una montagna di indizi tra impronte e tracce di dna, subito spediti al Ris di Roma per essere sottoposti ad analisi. Non ci si aspetta molto ma se ci sarà quel colpo di fortuna da alcuni auspicato, potrebbero dare una svolta.I carabinieri stanno incrociando dati e continuano a sentire persone raccogliendo anche testimonianze. Il puzzle da ricomporre non è facile e presenta una lunga lista di interrogativi a cui vanno date risposte. La gente collabora, mostra vicinanza alla famiglia dell’anziana e pietà e rabbia per quanto è successo e ora c’è anche tanta paura . Quello che molti hanno temuto durante gli ultimi tempi purtroppo si è verificato.Intanto domani pomeriggio alle 15 nel teatro comunale di Rapagnano si terranno i funerali dell’anziana. Ieri mattina la salma è stata portata all’obitorio dell’ospedale di Fermo, dove, per tutto il giorno, si è proseguito il viavai di parenti e amici.