Agraria a Montegiorgio, allarme sullo stop alla prima classe. Interviene anche Cesetti

MONTEGIORGIO - «La mancata attivazione della classe prima dell’indirizzo Agrario di Montegiorgio rischia di avviare l’intero corso verso un declino che comporterebbe pesanti conseguenze, sociali ed economiche, non solo per studenti e famiglie, ma anche per il tessuto economico fermano. Credo che la giunta regionale debba intervenire urgentemente nei confronti dell’Ufficio scolastico regionale, affinché tale ipotesi sia scongiurata a ogni costo».

Così il consigliere regionale del Pd Fabrizio Cesetti, con un’interrogazione alla giunta regionale lancia l’allarme sulla possibilità che a partire dal nuovo anno scolastico l’Istituto Montani perda la prima classe dell’indirizzo Agrario che ha sede a Montegiorgio. «Sarebbe un colpo durissimo – spiega Cesetti – perché significherebbe l’inizio di un declino che inevitabilmente porterebbe alla scomparsa di un’offerta didattica e formativa unica e fondamentale per la nostra provincia, soprattutto in un momento in cui le nostre comunità sono costrette a misurarsi con le pesanti ripercussioni della crisi pandemica, del post sisma, ma anche e soprattutto con quelle della crisi economica ed energetica in atto che coinvolgono l’intero comparto agro-alimentare». L’indirizzo è l’unico presente nella provincia di Fermo e rappresenta una realtà consolidata da ormai 13 anni, contando circa 100 studenti.



«Una realtà – continua – che ho fortemente voluto come presidente della Provincia di Fermo e che, nel corso degli anni, è stata oggetto di significativi investimenti per garantire a studenti e docenti una struttura moderna e all’altezza delle esigenze didattiche, dotata di tutte le attrezzature e i laboratori necessari. Investimenti che hanno sempre avuto un obiettivo chiarissimo: sostenere la formazione di tecnici in grado di affrontare le numerose sfide poste dalla rapida evoluzione del sistema agricolo e rurale, così rilevante per il Fermano. Auspico davvero che questa consapevolezza non sia venuta meno con il centrodestra oggi al governo della Regione, della Provincia di Fermo e del Comune di Montegiorgio».

