Si avventurano in un sentiero pericoloso e si perdono Soccorsi sei escursionisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEFORTINO - Allarme per una famiglia composta da sei persone che si era avventurata in un sentiero piuttosto pericoloso nella zona dell’Infernaccio e aveva poi chiesto aiuto non riuscendo a tornare indietro per aver perso l’orientamento. Tutte e sei le persone, tre adulti e tre bambini, e il loro cane sono state tratte in salvo.I sei si erano inoltrati dopo l’Infernaccio, in un percorso a est che è molto pericoloso e di grande difficoltà. Arrivati ad un certo punto avevano perso l’orientamento, erano andati in panico e avevano chiamato i soccorsi non riuscendo a tornare alla base autonomamente.